إيلون ماسك يعلن الحرب على جورج سوروس

تعهد رجل الأعمال الشهير والرئيس التنفيذي للعديد من الشركات البارزة، إيلون ماسك، بالتزام حازم بحماية حرية التعبير في المجال الرقمي.

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وكشف ماسك عن نيته بدء إجراءات قانونية ضد مؤسسة "المجتمع المفتوح" Open Society Foundation غير الحكومية، التي يدعمها المتبرع الليبرالي الكبير جورج سوروس.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من جهد ماسك لمكافحة ما يعتبره حملة قمع متزايدة على حرية التعبير، خاصة في منصات الإنترنت.

وبلغ تصميم ماسك على دعم حقوق حرية التعبير ذروته، في إعلان واضح عن نيته مقاضاة المنظمة المسؤولة عن الدعوة إلى التدابير التي يعتقد أنها تحد من الخطاب المفتوح.

وأكد المدير التنفيذي لمنصة "X" في منشور، على التزامه الثابت بحماية حرية التعبير، معربا عن استعداده لاستكشاف كافة السبل المتاحة لضمان الحفاظ على مبادئ الحوار المفتوح، مشددا على أنه لا يخشى الانخراط في معركة لحماية الحق الأساسي في التعبير عن الآراء دون خوف من الرقابة.

Exactly.



X will be filing legal action to stop this. Can’t wait for discovery to start! https://t.co/ROxXEuO8it — Elon Musk (@elonmusk) August 23, 2023

المصدر: BNN