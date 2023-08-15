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رويترز: مؤسسة سوروس تعتزم وقف مشاريعها في الاتحاد الأوروبي

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رويترز: مؤسسة سوروس تعتزم وقف مشاريعها في الاتحاد الأوروبي
Globallookpress Gu XinrongZUMAPRESS.com
جورج سوروس (صورة أرشيفية)
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أعلنت مؤسسة "المجتمع المفتوح" Open Society Foundation عن إيقاف معظم مشاريعها في الاتحاد الأوروبي والتركيز على العمل في بلدان أخرى.

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أفادت بذلك وكالة "رويترز"، حيث نقلت الوكالة رسالة من المؤسسة جاء فيها: "ينص الاتجاه الاستراتيجي المعتمد حديثا على سحب وإنهاء جزء كبير من عملنا الحالي في الاتحاد الأوروبي، وتحويل اهتمامنا وتخصيص الموارد لأجزاء أخرى من العالم".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد ذكرت، 11 يونيو الماضي، عن تسليم جورج سوروس زمام أمور المؤسسة وإمبراطورية الأسهم الخاصة به إلى ابنه ألكسندر البالغ من العمل 37 عاما. وأشارت الصحيفة إلى أن المؤسسة الخيرية ستستمر في النضال من أجل الحقوق الانتخابية للمواطنين والمساواة بين الجنسين والحق في الإجهاض.

المصدر: RT

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