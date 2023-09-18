الجيش الروسي يدمر مستودعات لصواريخ "ستورم شادو" البريطانية وذخائر يورانيوم في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية توجيه ضربة صاروخية مكثفة الليلة الماضية استهدفت مستودعات لصواريخ "ستورم شادو" البريطانية ومخازن ذخيرة تحتوي على اليورانيوم المنضب في أوكرانيا.

وأضافت الوزارة في بيانها اليوم الاثنين، أن القوات الروسية صدت خلال الـ24 ساعة الماضية هجومين شنتهما قوات كييف على محور كراسني ليمان في دونيتسك، وتمكنت من القضاء على حوالي 50 جنديا أوكرانيا.

وعلى محور جنوب دونيتسك بلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 180 جنديا، وتم تدمير 11 مركبة خلال اليوم الماضي، واعترضت الدفاعات الروسية 5 صواريخ "هيمارس" أمريكية.

وعلى محور دونيتسك أحبطت القوات الروسية 6 هجمات قرب بلدات كليشيفكا وفيسيلي ومايورسك ومارينكا وفوديانوي، وتمكنت من القضاء على أكثر من 250 جنديا أوكرانيا.

كما قصفت القوات الروسية 4 نقاط مراقبة تابعة لقوات كييف، ودمرت مستودع ذخيرة أوكرانيّا في جمهورية دونيتسك.

وأسقطت الدفاعات الروسية خلال اليوم الماضي 27 طائرة مسيرة أوكرانية.

المصدر: RT