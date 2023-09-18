إصابة 3 أشخاص في حادث طعن بجامعة أسترالية

أعلنت السلطات الأمنية في العاصمة الأسترالية أن 3 أشخاص نقلوا إلى المستشفى بعد حادث طعن بجامعة في كانبيرا.

وقالت الشرطة في بيان اليوم الاثنين، إن 3 اشخاص تم نقلهم إلى المستشفى وتم اعتقال شخص واحد بعد حادث طعن في الجامعة الوطنية الأسترالية.

ولم تؤكد الشرطة ولا مسؤولو الجامعة ما إذا كان أي من الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس متورط في الحادث.

وفتحت اللسطات الأسترالية تحقيقا في الحادثة وتعمل على جمع المعلومات والاستماع إلى شهادات شهود العيان.

المصدر: وكالات