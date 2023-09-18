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الجيش الإسرائيلي يطلق النار على فلسطيني بدعوى تنفيذ عملية طعن (فيديو)

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الجيش الإسرائيلي يطلق النار على فلسطيني بدعوى تنفيذ عملية طعن (فيديو)
حاجز المزمورية بين بيت لحم والقدس
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإطلاق الجيش النار على فلسطيني حاول تنفيذ عملية طعن عند حاجز المزمورية بين بيت لحم والقدس.

وحسب الشرطة الإسرائيلية: "اقترب المشتبه به من حاجز المزمورية بالقرب من حي هار حوما جنوب القدس الشرقية، وأثار الشكوك لدى شرطة الحدود المتمركزين هناك حيث سحب سكينه، فقام شرطي بإطلاق النار عليه وإصابته، دون تسجيل إصابات بصفوف القوات".

وجاء الحادث في ظل حالة تأهب قصوى لدى قوات الأمن الإسرائيلية خلال موسم الأعياد اليهودية، وسط تزايد التحذيرات الاستخباراتية حول "هجمات إرهابية" محتملة.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"

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