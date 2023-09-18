الجيش الإسرائيلي يطلق النار على فلسطيني بدعوى تنفيذ عملية طعن (فيديو)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإطلاق الجيش النار على فلسطيني حاول تنفيذ عملية طعن عند حاجز المزمورية بين بيت لحم والقدس.

وحسب الشرطة الإسرائيلية: "اقترب المشتبه به من حاجز المزمورية بالقرب من حي هار حوما جنوب القدس الشرقية، وأثار الشكوك لدى شرطة الحدود المتمركزين هناك حيث سحب سكينه، فقام شرطي بإطلاق النار عليه وإصابته، دون تسجيل إصابات بصفوف القوات".

تغطية صحفية: "مشاهد من مكان إطلاق قوات الاحتلال النار على شاب بعد محاولته تنفيذ عملية طعن على حاجز المزمورية قرب القدس المحتلة". pic.twitter.com/R7Wu8ulwpP — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 18, 2023

وجاء الحادث في ظل حالة تأهب قصوى لدى قوات الأمن الإسرائيلية خلال موسم الأعياد اليهودية، وسط تزايد التحذيرات الاستخباراتية حول "هجمات إرهابية" محتملة.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"