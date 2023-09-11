رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يهدد السلطة الفلسطينية: وجودكم في خطر

هدد ‏رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي السلطة الفلسطينية بقطع العلاقات في حال اتخذت أي محكمة قرار ضد جندي أو ضابط إسرائيلي.

وفي مؤتمر معهد سياسة مكافحة الإرهاب في جامعة رايخمان، تطرق هنغبي إلى الاستئناف الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، قائلا: "بالطبع لن نقبل أن يتضرر أمن إسرائيل. لا يمكننا أن نقبل الحملة التي يشنها الفلسطينيون لتقديم مقاتلي جيش الدفاع الإسرائيلي إلى العدالة في المحافل القانونية الدولية".

وتوجه إلى الجانب الفلسطيني محذرا من أنه "إذا نجحتم في محاكمة جنودنا فإنكم تعرضون وجودكم للخطر"، معتبرا أن "هذه خطوة تتعارض مع كافة الاتفاقيات التي وقعناها ومخالفة تامة لها. إذا ذهبت مع شركائك إلى محكمة العدل الدولية، فسيكون هناك خطر على الجنود الإسرائيليين، خطر حقيقي، أنت تتعامل مع الإرهاب هنا".

وأضاف: "لقد أوضحنا للفلسطينيين أن النتيجة العملية ستكون قطع العلاقات الأمنية والسياسية مع السلطة الفلسطينية على الفور. وإذا فعلنا ذلك فإن مصيرهم سيكون مثل ما حدث في غزة بعد فك الارتباط.. أنا أقول لقد تم تحذيركم، إنه أمر لا يمكن الاستخفاف به".

وقال إنه أجرى حوارا مع الفلسطينيين نيابة عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مشيرا إلى "أننا تحدثنا بشكل مطول وما زلنا نحاول التوصل إلى اتفاقات بشأن الجوانب الأمنية وتحمل المسؤولية عن الأمور المتعلقة بالحياة في المنطقة أ".

المصدر: القناة 13