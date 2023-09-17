رئيس المخابرات الأوكرانية: لن نقدر على إنهاء النزاع مع روسيا بعرض عسكري في موسكو

اعترف رئيس مديرية المخابرات بوزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف، بأن أوكرانيا لن تكون قادرة على إنهاء النزاع مع روسيا بعرض عسكري وسط موسكو.

وأشار بودانوف في مقابلة مع "إيكونوميست" إلى أنه يعمل على وضع ردع وانتقام محدود لمواجهة الحملة الشتوية المتوقعة لروسيا من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة على البنية التحتية.

وأكد أنه لا يتوقع أن تستسلم روسيا أبدا، وقال: "الحرب كانت أمرا ثابتا بالنسبة لروسيا طوال تاريخها. ومن غير الممكن أن تكون هناك مناقشة لوقف إطلاق النار أو السلام دون أن تتمكن المؤسسة العسكرية الأوكرانية من فرض حقائقها على الأرض. نحن ندرك أننا لن ننهي الحرب باستعراض النصر في موسكو".

وأشار بودانوف، إلى أن الوتيرة البطيئة للتقدم ضد القوات الروسية المتحصنة والمجهزة جيدا هي مجرد انعكاس للواقع، مؤكدا أنه لا يفهم الذين توقعوا انهيارا سريعا للخطوط الروسية.

وقال: "هل قلم الرصاص قوي أم ضعيف؟ ذلك يعتمد على كيفية نظرتكم إليه، الهجوم المضاد مستمر. لا يزال لدى أوكرانيا الوقت. لا يزال أمامنا أكثر من شهر قبل أن يبدأ الموسم الموحل وهذه حقيقة".

المصدر: RT