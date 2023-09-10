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رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية يسلط الضوء على خطط قوات كييف لموسم الشتاء

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رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية يسلط الضوء على خطط قوات كييف لموسم الشتاء
Legion-Media
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صرح رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف أن الهجوم المضاد الذي تخوضه كييف سيستمر حتى بعد حلول الطقس البارد والممطر بالأشهر المقبلة، رغم أن القتال عندها سيزداد صعوبة.

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وقال بودانوف خلال مشاركته في مؤتمر بكييف أمس السبت: "ستستمر الأعمال القتالية بطريقة أو بأخرى. في البرد والرطوبة والوحل سيكون القتال أكثر صعوبة لكنه سيستمر. الهجوم المضاد سيمضي قدما".

وأضاف بودانوف أن "هجومنا المضاد يجري في عدة اتجاهات"، معترفا بأن التقدم يجري بوتيرة أبطأ مما كان يريد، ووصف الوضع بأنه صعب.

وحسب بودانوف، فإنه بالإضافة إلى التركيز الهائل للألغام الروسية على خطوط القتال، تعتبر كثرة المسيرات الانتحارية الروسية الصغيرة عاملا أساسيا أدى إلى إبطاء تقدم القوات الأوكرانية حتى الآن.

وأشارت تقارير إعلامية مؤخرا إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعتقد أن الهجوم الأوكراني المضاد سينتهي في غضون 6-8 أسابيع تقريبا.

وفي وقت سابق هذا الشهر قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن ما يواجهه "الهجوم الأوكراني المضاد" الذي انطلق في 4 يونيو الماضي، ليس تباطؤا مؤقتا، بل فشل ذريع وكامل.

المصدر: "رويترز"

 

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