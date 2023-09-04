وزير الدفاع الروسي يؤكد تقييم بوتين للهجوم الأوكراني المضاد الفاشل

صرح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، بأنه يتفق مع تقييم القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، الرئيس فلاديمير بوتين، للهجوم المضاد الذي شنته القوات الأوكرانية، والذي وصفه بالفاشل.

وقال شويغو: "ربما أكون مخطئا في التعليق على ما قاله القائد العام للقوات المسلحة، لكن لا يمكنني إلا أن أؤكد أن ما قاله صحيح".

وأشار وزير الدفاع الروسي إلى أن القوات الأوكرانية "على مدى الأيام العشرة الماضية على الأقل، شنت هجمات عنيفة بقوات كبيرة وبآمال كبيرة تنفيذا للأوامر التي صدرت إليها"، وأضاف: "اليوم كل شيء تمام! كما قال رئيسنا".

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن ما يواجهه "الهجوم الأوكراني المضاد"، ليس تباطؤاً مؤقتا، بل فشل ذريع وكامل، معربا عن أمله في أن تبوء محاولات شن هجوم آخر بالفشل.

وكان الهجوم الأوكراني المضاد قد بدأ في 4 يونيو الماضي، حيث نشرت كييف ألوية مدربة من قبل "الناتو" ومدججة بأسلحة غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد" التي نشرت على نطاق واسع في أرض المعركة، ثم أخذت لقطات لعدد من الآليات العسكرية المحترقة في ساحة المعركة فأحدثت صدى واسعا في الغرب.

وفي 21 يوليو الماضي، أشار بوتين، إلى أنه لا توجد نتائج بالنسبة للقوات الأوكرانية، و"القيمون الغربيون محبطون بشكل واضح" من مسار الهجوم المضاد، حيث لم تساعد أوكرانيا لا تلك المواردُ الهائلة التي تم ضخها هناك، ولا توريد الأسلحة والدبابات والمدفعية والمدرعات والصواريخ، ولا إرسال آلاف المرتزقة والمستشارين.

المصدر: RT