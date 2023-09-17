قديروف ينشر فيديو لعمل وحدة "الصياد" المتخصصة بالمسيرات ومدافع الهاون

نشر رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، مقطع فيديو يظهر عمل وحدة "الصياد" التابعة للقوات الخاصة "أحمد"، باستخدام مدافع الهاون والطائرات المسيرة وأجهزة التصوير الحراري.

وكتب قديروف في قناته على "تلغرام": "مرة أخرى، على محور كريمينّايا، تظهر وحدة "الصياد" التابعة للقوات الخاصة "أحمد" نتائج جيدة. فيتدرب مقاتلونا بمهارة على استخدام قذائف الهاون ضد معاقل العدو، ثم يبدأون في الصيد باستخدام الطائرات المسيرة وأجهزة التصوير الحراري".

وأضاف: "يوم أمس بفضل هذا التكتيك، دمرنا مخابئ مجموعات العدو والعديد من المعاقل والنقاط الدفاعية. وكانت هناك مطاردة ليلية ناجحة لسبعة جنود من الأوكرونازيين حاولوا دخول أراضينا. تم التعرف على المجموعة على الفور في أثناء العمل بالطائرات المسيرة ثم تحييدها بعد ذلك".

وأشار قديروف، إلى أن "العدو، بطبيعة الحال، يلتزم بعناد بتكتيكاته ويرسل باستمرار مجموعات تخريبية وقوات مهاجمة للتعزيز في نقاط معينة، لكنه لا يحصل على التأثير الذي يحتاجه وهذا هو الشيء الأكثر أهمية".

واختتم الرئيس الشيشاني قائلا: "أتقدم بخالص الشكر إلى وحدة "الصياد"، وكذلك الأخ العزيز، قائد القوات الخاصة "أحمد"، ونائب قائد الفيلق الثاني في القوات المسلحة لروسيا الاتحادية أبتي علاء الدينوف، على النجاحات اليومية في منطقة مسؤوليتي. أتمنى لهم المزيد من التقدم والنصر السريع في الجبهة".

المصدر: RT