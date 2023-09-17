مقتل نحو 625 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 28 مسيرة للعدو بعمليات للقوات الروسية خلال يوم واحد
أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على نحو 625 جنديا أوكرانيا وإسقاط 28 مسيرة، وقنبلتي JDAM موجهتين وصواريخ HARM وHIMARS أمريكية على مختلف محاور العملية العسكرية الخاصة.
- على محور دونيتسك أحبطت القوات الروسية 3 هجمات أوكرانية وقضت على 180 جنديا.
- على محو زابوروجيه كبدت القوات الروسية العدو 140 عسكريا.
- على محور كراسني ليمانسك صدت القوات الروسية هجومين وتم القضاء على 65 عسكريا أوكرانيا.
-في جنوب دونيتسك، أحبطت القوات الروسية ثلاث هجمات للقوات أوكرانية وكبدت العدو 170 عسكريا أوكرانيا.
- على محور كوبيانسك بمقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا قضت القوات الروسية على 50 جنديا ودمرت مدفعين ومحطتي رادار أمريكية AN/TPQ-50 وغيرها من الأسلحة والمدافع.
- على محور خيرسون تم القضاء على 20 عسكريا أوكرانيا وتدمير مركز تحكم بالمسيرات في منطقة قرية دنيبروفسكويه.
- في مدينة خاركوف وجت ضربة صاروخية لورش صيانة المدرعات.
- اعترضت الدفاعات الروسية قنبلتين جويتين موجهتين من طراز JDAM وصاروخ HARM مضادا للرادار وصواريخ HIMARS أمريكية.
-تدمير 28 مسيرة أوكرانية في لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
المصدر: RT