أكد المحلل العسكري الألماني فرانز ستيفان غادي أن القوات المسلحة الأوكرانية ستستكمل قريبا هجومها المضاد، مشيرا إلى أن كييف استنفدت احتياطياتها من الناحية العملية.

وقال المحلل العسكري غادي عبر قناةZDF التلفزيونية إن بلوغ الذروة سيتم في عملية القوات الأوكرانية التي سوف تُستكمل في غضون الأسابيع المقبلة.

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وأضاف المحلل أن "العامل الحاسم لن يكون مرتبطا بالطقس، بحسب ما يعتقده العديد من الخبراء، بل باستنزاف الأفراد واحتياطيات الأسلحة المتوافرة لدى القوات المسلحة الأوكرانية". ولفت غادي إلى أنه لهذه الأسباب سوف يتباطأ الهجوم المضاد الذي تشنه كييف قريبا وبصورة ملحوظة.

يشار إلى أن المعلق السياسي في كييف فاديم كاراسيف وصف في وقت سابق استمرار هجوم القوات المسلحة الأوكرانية بأنه "من دون أي معنى".

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن قبل أيام قليلة أن أوكرانيا فقدت خلال هجومها المضاد 71.5 ألف عسكري من دون تحقيق أي نتائج، موضحا أن "الأسلحة الغربية لن تغير شيئا في مسار العملية العسكرية الروسية".

وأضاف أن الخسائر كبيرة، حيث فقدت قوات كييف فعليا 543 دبابة، وحوالي 18 ألف مدرعة من مختلف الفئات.

المصدر: RT