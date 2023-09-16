بريطانيا.. اعتقال رجل اعتدى على إسطبلات قصر باكنغهام

ألقت الشرطة البريطانية القبض على رجل بالقرب من قصر باكنغهام بعد أن تلقت عدة بلاغات عن شخص تسلق جدران القصر في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وأعلنت الشرطة أنه تم القبض على شاب يبلغ من العمر 25 عاما بموجب قانون الشرطة والجريمة المنظمة الخطيرة بتهمة التعدي على موقع محمي.

وذكرت أن "الضباط في قصر باكنغهام استجابوا لبلاغ عن قيام شخص بتسلق الجدار ودخول الإسطبلات الملكية. بعد التفتيش، اعتقل الضباط شابا يبلغ من العمر 25 عاما خارج الإسطبلات.

وأكدت أن "الرجل لم يدخل قصر باكنغهام أو حدائق القصر في أي وقت من الأوقات"، مبينة أن الرجل لا يزال محتجزا في مركز شرطة لندن.

يذكر أن الإسطبلات الملكية الواقعة جنوب حدائق القصر تحتوي على العربة الذهبية المستخدمة في المناسبات الاحتفالية.

المصدر: "الغارديان"