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الدفاع التركية تعلن تنفيذ ضربات جوية شمالي العراق

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الدفاع التركية تعلن تنفيذ ضربات جوية شمالي العراق
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أعلنت وزارة الدفاع التركية تنفيذ ضربات جوية شمالي العراق أسفرت عن تدمير 31 هدفا بينها ملاجئ يعتقد أنه كان بداخلها مسؤولون رفيعون بحزب العمال الكردستاني.

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ونشرت الدفاع التركية بيانا عن عملياتها في شمالي العراق.

ويشن الجيش التركي منذ أبريل 2022 عملية "المخلب القفل" ضد الأكراد في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.

المصدر: RT

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