الدفاع التركية تعلن تنفيذ ضربات جوية شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية تنفيذ ضربات جوية شمالي العراق أسفرت عن تدمير 31 هدفا بينها ملاجئ يعتقد أنه كان بداخلها مسؤولون رفيعون بحزب العمال الكردستاني.

إقرأ المزيد

ونشرت الدفاع التركية بيانا عن عملياتها في شمالي العراق.

ويشن الجيش التركي منذ أبريل 2022 عملية "المخلب القفل" ضد الأكراد في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.

Irak'ın Kuzeyine İcra Edilen Hava Harekâtları ile İlgili Açıklama#MillîSavunmaBakanlığıpic.twitter.com/m1DFnfv5zD — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 16, 2023

المصدر: RT