الدفاع التركية تعلن تنفيذ ضربات جوية شمالي العراق
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w212
أعلنت وزارة الدفاع التركية تنفيذ ضربات جوية شمالي العراق أسفرت عن تدمير 31 هدفا بينها ملاجئ يعتقد أنه كان بداخلها مسؤولون رفيعون بحزب العمال الكردستاني.
ونشرت الدفاع التركية بيانا عن عملياتها في شمالي العراق.
ويشن الجيش التركي منذ أبريل 2022 عملية "المخلب القفل" ضد الأكراد في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.
Irak'ın Kuzeyine İcra Edilen Hava Harekâtları ile İlgili Açıklama#MillîSavunmaBakanlığıpic.twitter.com/m1DFnfv5zD— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 16, 2023
المصدر: RT