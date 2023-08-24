مقتل 3 عناصر من حزب العمال الكردستاني في العراق بهجوم لمسيرة تركية
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قتل 3 عناصر من حزب العمال الكردستاني، اليوم الخميس، في العراق خلال ضربة نفذتها طائرة مسيرة تركية في كردستان.
وقال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان في بيان: "استهدفت طائرة مسيرة تابعة للجيش التركي سيارة لمقاتلي حزب العمال الكردستاني، ما أدى إلى مقتل مسؤول كبير واثنين من مقاتلي الحزب في منطقة سيدكان بمحافظة أربيل".
ويأتي ذلك تزامنا مع قيام وزير الخارجية التركي حقان فيدان بزيارة إلى بغداد، حيث حض العراق على اعتبارا الحزب "منظمة إرهابية".
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع التركية عن مقتل جندي تركي خلال هجوم لحزب العمال الكردستاني على قاعدة عسكرية تركية في شمال العراق.
المصدر: RT+ أ ف ب