مقتل جندي تركي في شمال العراق (صورة)

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، عن مقتل جندي تركي خلال هجوم لحزب العمال الكردستاني على قاعدة عسكرية تركية في شمال العراق.

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وقالت الوزارة في بيان لها: "لقد أصيب رفيقنا البطل في السلاح الرقيب علي دمير بجروح خطيرة ولم نتمكن من إنقاذه رغم كل الجهود المبذولة في المستشفى الذي تم نقله إليه"، مضيفا: "تعازينا لعائلته والقوات المسلحة التركية وشعبنا".

من جهته، قال وزير الدفاع التركي يشار جولر: "استشهد رفيق السلاح البطل يوم 24 أغسطس 2023. أصالة عن نفسي وأعضاء وزارة الدفاع الوطني، أترحم على شهيدنا البطل، وتعازيّ لأهله المكلومين وأمته الكريمة".

ومطلع الشهر الجاري، أعلنت وزارة الدفاع عن مقتل 4 جنود أتراك خلال هجوم نفذه أفراد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق. ووقع الهجوم في منطقة عملية "المخلب - القفل" التي تنفذها تركيا داخل الأراضي العراقية.

المصدر: RT