البيت الأبيض: نعتزم مواصلة الضغط على روسيا من أجل استعادة اتفاق الحبوب

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان أن واشنطن لا ترى إمكانية عودة سريعة لاتفاقية الحبوب، مشيرا إلى أن بلاده تعتزم "مواصلة الضغط على روسيا" من أجل استعادة هذا الاتفاق.

يُشار إلى أن المفوضية الأوروبية أعلنت اليوم الجمعة 15 سبتمبر، رفع القيود التي فرضتها 5 دول في الاتحاد الاوروبي على واردات الحبوب الأوكرانية بهدف حماية محاصيل مزارعيها، وذلك مقابل تعهد كييف باتخاذ إجراءات لمراقبة صادراتها.

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وفي وقت سابق من اليوم أكد رئيس وزراء بولندا ماتيوس مورافيتسكي نية بلاده تمديد الحظر المفروض على استيراد الحبوب الأوكرانية وذلك اعتبارا من منتصف ليل اليوم الجمعة رغم قرار المفوضية الأوروبية برفع الحظر.

وقال مورافيتسكي في لقاء مع الناخبين: "سنمدد الحظر، على الرغم من عدم موافقة المفوضية الأوروبية"... وأردف قائلا: "لن نصغي إلى ما تقوله برلين أو بروكسل".

من جهته، صرح رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان بأن ما يسمى بـ"الحبوب الأوكرانية" ما هي إلا منتج تجاري أمريكي منذ فترة طويلة، حيث أنها تزرع في أراض مملوكة لشركات أمريكية.

المصدر: تاس + RT