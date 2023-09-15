رئيس الوزراء الهنغاري: لطالما كانت الحبوب الأوكرانية منتجا تجاريا أمريكيا

صرح رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان بأن ما يسمى بـ"الحبوب الأوكرانية" ما هي إلا منتج تجاري أمريكي منذ فترة طويلة، حيث أنها تزرع في أراض مملوكة لشركات أمريكية.

وفي حديثه لراديو "كوسوث"، أشار رئيس الوزراء إلى أن بروكسل لا ترغب بعد في تمديد الحظر على استيراد الحبوب الأوكرانية إلى الدول الحدودية لأنها تدافع عن المصالح الأمريكية من خلال عدم تمديد الحظر على واردات الحبوب إلى دول الاتحاد الأوروبي المتاخمة لأوكرانيا.

وقال أوربان: "بروكسل ببساطة ليست مستعدة للوقوف إلى جانب الدول الأعضاء والأوروبيين، ولكنها تدافع عن مصالح مختلفة تماما، بما في ذلك ما يتعلق بهذه الحبوب التي هي ليست لا أوروبية، ولا رومانية، ولا هنغارية، ولا سلوفاكية، بل أمريكية".

ووفقا له، فإن "ما نسميه الحبوب الأوكرانية لم تعد، بالطبع، أوكرانية، بل هي منتج تجاري يزرع على أراض يمتلكها الأمريكيون".

وقد تم رفع وقف بيع الأراضي الزراعية اختياريا، والذي كان ساريا في أوكرانيا لمدة 20 عاما، وفي يوليو 2021، توقعت السلطات أن يصل الأثر الاقتصادي لإطلاق سوق الأراضي إلى عدة مليارات من الدولارات في السنوات الخمس الأولى.

وقد هددت بولندا بانتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي من جانب واحد وحظر واردات الحبوب من أوكرانيا إذا لم تمدد بروكسل القيود على المنتجات الزراعية الأوكرانية حتى نهاية العام.

وفي نهاية مارس الماضي، تقدمت خمس دول أوروبية مجاورة لأوكرانيا (بلغاريا وهنغاريا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا) بطلب إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، للتدخل في الأزمة الناجمة عن تدفق الحبوب الأوكرانية.

وقد اعتمدت المفوضية الأوروبية تدابير تقييدية مؤقتة تهدف إلى إزالة الصعوبات اللوجستية المرتبطة بهذه المنتجات في البلدان الحدودية للاتحاد ودخلت حيز التنفيذ في 2 مايو وتم تمديدها في يونيو حتى 15 سبتمبر.

المصدر: RT