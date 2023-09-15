زاخاروفا تكشف "الصورة المرعبة" لحقوق القاصرين في الولايات المتحدة بحسب منظمة دولية

كشفت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" حول أوضاع حقوق القاصرين في الولايات المتحدة، وأنه "صورة مرعبة" لحالة حقوق الإنسان هناك.

وأكدت زاخاروفا في بيان على موقع الخارجية الروسية أن تقرير المنظمة الحقوقية أكد على الصورة المرعبة للحالة الحقيقية لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة، وقالت: "تقييماتنا تتفق مع استنتاجات تقرير هيومن رايتس ووتش، الذي يكشف أيضا تلك الصورة المرعبة عن الوضع الحقيقي لحقوق الإنسان في دولة تطلق على نفسها مسمى "نموذج الديمقراطية".

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ولفتت زاخاروفا إلى وجود "حقائق صارخة تشير إلى انتهاك حقوق الأطفال" من قبل الولايات المتحدة. وأشارت إلى أنْ حتى "منظمة مختصة بحقوق الإنسان ومتحيزة للغاية" مثل "هيومن رايتس ووتش" سجّلت وجود مثل هذه الانتهاكات.

وتابعت زاخاروفا: "الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة العضو في الأمم المتحدة التي لم تصادق على اتفاقية حقوق الطفل الدولية. والولايات المتحدة تستخدم بشكل مضحك قضايا الأطفال لتشويه سمعة الدول الأخرى والضغط عليها".

وأردفت قائلة: "لكن الوضع داخل البلاد وصل إلى مستوى غير مقبول من وجهة نظر المعايير الدولية".

الجدير بالذكر أن "هيومن رايتس ووتش" نشرت في 8 سبتمبر الجاري تقريراً حول الوضع غير المقبول في ما يتعلق بحقوق القاصرين في الولايات المتحدة.

ويعكس التقرير وجود انتهاكات لحقوق الأطفال في البلاد، بما في ذلك "الزواج المبكر"، والعقوبات البدنية، وإجبار المراهقين على العمل في ظروف خطيرة ضمن المؤسسات الزراعية، وفرض أحكام بالسجن مدى الحياة على القُصَّر من دون إمكانية الإفراج المشروط عنهم.

المصدر: RT