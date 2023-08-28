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موسكو: قوات نظام كييف تغري القاصرين بالمال لتجنيدهم في تحديد الإحداثيات

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موسكو: قوات نظام كييف تغري القاصرين بالمال لتجنيدهم في تحديد الإحداثيات
ria.ru
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أعلنت الرئيسة المشاركة للجنة البرلمانية الروسية للتحقيق في جرائم كييف ضد القاصرين، آنا كوزنتسوفا، أن القوات الأوكرانية، تقوم بتجنيد الأطفال في تحديد الإحداثيات لمهاجمة المواقع.

وقالت كوزنتسوفا على "تيليغرام": "ترتكب القوات المسلحة الأوكرانية جرائم على نحو متزايد باستغلال الأطفال، وتقوم بتجنيد القصر الذين يطلب منهم إرسال صور أو إحداثيات لمهاجمة المواقع الروسية والمدنيين، في حين يتم تقديم لهم وعود بالمال مقابل الحصول على معلومات، ولكن بعد ذلك لا يحصلون على شيء".

وأضافت كوزنتسوفا: "عادة ما يتم التجنيد عبر شبكات التواصل الاجتماعي ويستخدم مقاتلو القوات المسلحة الأوكرانية حسابات مزيفة".

وأشارت إلى أن "تصرفات القوات المسلحة الأوكرانية تنتهك بشكل مباشر المادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل، والولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة في الأمم المتحدة التي لم تصادق على هذه الاتفاقية".

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المصدر: نوفوستي 

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