صرح القائد العام للقوات الأوكرانية، فاليري زالوجني، بأنه عقد اجتماعا مع الجيشين الأمريكي والبريطاني، وناقش احتياجات قوات كييف من القذائف وتعزيز نظام الدفاع الصاروخي الأوكراني.

وقال: "اجتمعنا بالشركاء الأمريكيين والبريطانيين، وناقشنا مجموعة واسعة من القضايا، وأجرينا مفاوضات بناءة. أطلعنا الحلفاء بالتفصيل على الوضع العملياتي على طول الجبهة بأكملها. واستمعنا إلى القادة وناقشنا المشاكل الحالية في مجموعات القوات".

وأضاف: "ناقشنا احتياجات الجيش الأوكراني من القذائف والأسلحة والمعدات العسكرية. نحن في انتظار الأخبار الجيدة من الحلفاء".

ويظهر في الفيديو المنشور على قناة زالوجني في "تلغرام"، أن رئيس قسم الاستخبارات الرئيسي بوزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف، شارك أيضا في المفاوضات.

وبحسب زالوجني، ركز الأطراف على تعزيز الدفاع الجوي لأوكرانيا، وتوفير وسائل نقل إضافية لإجلاء الجرحى، وإيجاد طرق لإصلاح المعدات.

وبحسب ما ورد، تمت مناقشة الوضع في البحر الأسود كموضوع منفصل، فأضاف زالوجني أن القيادة الأوكرانية تحدثت عن رؤيتها "لتطورات الوضع على خط المواجهة".

وكان الهجوم الأوكراني المضاد قد بدأ في 4 يونيو الماضي، حيث نشرت كييف ألوية مدربة من قبل "الناتو" وتحمل أسلحة غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد" التي نشرت على نطاق واسع في أرض المعركة، ثم أحدثت لقطاتٌ لعدد من الآليات العسكرية محترقة في ساحة المعركة صدى واسعًا في الغرب.

من جانبه، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 21 يوليو الماضي بأنه لا توجد نتائج بالنسبة للقوات الأوكرانية، و"القيمون الغربيون محبطون بشكل واضح" من مسار الهجوم المضاد، حيث لم تساعد أوكرانيا لا كل تلك الموارد الهائلة التي تم ضخها هناك، ولا توريد الأسلحة والدبابات والمدفعية والمدرعات والصواريخ، ولا إرسال آلاف المرتزقة والمستشارين.

المصدر: RT