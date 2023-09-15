لوكاشينكو: على الدول الغربية إحصاء مرتزقتها في أوكرانيا قبل كيل الاتهامات لروسيا

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إن الدول الغربية نفسها بحاجة إلى حساب أعداد المرتزقة الذين أرسلتهم إلى أوكرانيا، وعدم كيل الاتهامات لروسيا "باستدعاء قوات كورية شمالية".

وجاء تصريح الرئيس البيلاروسي خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، تعليقا على مزاعم وسائل الإعلام الغربية بأن "كوريا الشمالية بناء على طلب موسكو سترسل قوات للقتال في أوكرانيا".

وقال: "على الغرب أولا أن يحصي لنفسه أعداد المرتزقة الذين أرسلتهم الدول الغربية إلى أوكرانيا. هناك أمريكيون من ذوي البشرة الداكنة، والبشرة الصفراء، والبيضاء، وجميعهم يقاتلون مع الجانب الأوكراني. لماذا إلقاء اللوم على روسيا إذا؟ وهل دعت هي أحدا إلى هناك؟".

بدوره وصف الرئيس الروسي المزاعم التي يروجها عدد من وسائل الإعلام الغربية حول إرسال متطوعين من كوريا الشمالية للمشاركة في العملية العسكرية الخاصة، بـ"الهراء".

وأعلن بوتين أن 300 ألف مواطن سجلوا أنفسهم للمشاركة في العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا.

وأشار إلى وجود مدربين أجانب في ساحات القتال في أوكرانيا، وتم أسر عدد منهم منذ أيام.

المصدر: سبوتنيك