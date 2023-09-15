بوتين: روسيا لم ترفض قط التفاوض بشأن أوكرانيا وإذا كان الطرف الآخر يريد التفاوض فليعلن عن ذلك صراحة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لم ترفض قط التفاوض بشأن أوكرانيا، إذا كان الطرف الآخر يريد التفاوض فليعلن عن ذلك صراحة.

وقال بوتين، في تصريح خلال لقائه بنظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو اليوم الجمعة، بسوتشي، "لقد قلت بالفعل عن هذا: لم نرفض المفاوضات قط. لذلك، من فضلكم، إذا أراد الجانب الآخر، فليقولوا ذلك صراحة".

وأضاف: "ها أنا أقولها، ولكن من الجانب الآخر لا نسمع شيئا".

ووصف مزاعم الغرب حول "قبول متطوعين من كوريا الشمالية" للقتال في العملية العسكرية الروسية الخاصة بـ "الهراء".

وأكد أن روسيا رصدت وجود مدربين أجانب في ساحات القتال، وقد تم أسر عدد منهم منذ أيام.

وأوضح بوتين أن 300 ألف متطوع سجلوا أنفسهم للمشاركة في العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا.

وتعليقا على التصريحات الغربية حول زيارة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، إلى روسيا قال بوتين: "نحن لا نخلق أي تهديدات لأي أحد، كل التكهنات محض هراء، وكوريا الشمالية دولة جارة لروسيا".

وأضاف الرئيس الروسي ردا على تصريحات الولايات المتحدة التي تحدثت أن أوكرانيا والولايات المتحدة "ترقصان التانغو يوما ما": إن الولايات المتحدة نفسها لا تعرف كيف ترقص، هم يتعاملون فقط بلغة الأسلحة والتهديدات".

تجدر الإشارة إلى أن القيادة الروسية وعلى رأسها بوتين أعلنت في أكثر من مناسبة استعدادها للتفاوض من أجل التوصل لحل سلمي للأزمة الأوكرانية.

ودانت روسيا محاولات الغرب تأجيج الصراع من خلال تزويد كييف بمختلف أنواع الأسلحة المتطورة، وأكدت أن ذلك سيؤدي فقط إلى إطالة أمد الصراع ومزيد تدمير أوكرانيا.

المصدر: RT





