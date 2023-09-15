بوتين ولوكاشينكو يجريان محادثات في سوتشي

يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثات في سوتشي مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، الذي يزور يقوم بزيارة عمل إلى روسيا.

ووصل لوكاشينكو أمس الخميس إلى روسيا، في زيارة مخطط لها لإجراء محادثات ثنائية مع بوتين.

تجدر الإشارة إلى أن الزعيمين على اتصال منتظم، ويعد هذا اللقاء السابع من نوعه خلال العام الجاري.

وعقدت الاجتماعات الستة السابقة أيضا في روسيا، وكان آخرها في نهاية يوليو الماضي في قصر "كونستانتينوفسكي" ببطرسبورغ.

ووفقا لما أفاد به الجانب البيلاروسي فإن المواضيع الرئيسية التي سيبحثها الزعيمان هي القضايا الدولية والإقليمية بالإضافة إلى المسائل الاقتصادية والتعاون الثنائي.

وفي وقت سابق صرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بأن هذا الاجتماع هو بمثابت "ضبط منتم للساعات للتنسيق بين أقرب حليفين وتبادل وجهات النظر".

المصدر: RT