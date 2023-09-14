لوكاشينكو يصل إلى سوتشي للقاء بوتين (فيديو)

وصل رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو إلى مدينة سوتشي جنوب غربي روسيا للقاء الرئيس فلاديمير بوتين، وبحث القضايا الإقليمية وعلاقات التعاون بين البلدين.

وأفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأن الرئيس بوتين سيلتقي نظيره البيلاروسي لوكاشينكو يوم غد الجمعة في سوتشي.

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وأشار بيسكوف إلى أن "بيلاروس هي أقرب حليف لروسيا، وأن الاتصالات مستمرة بين زعيمي البلدين بانتظام"، حيث سيلتقي الرئيسان للمرة السابعة خلال هذا العام.

المصدر: تاس