 
مباشر

تفكيك شبكة تخريبية شمال إيران

أخبار العالم

تفكيك شبكة تخريبية شمال إيران
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w1x0

أعلن قائد شرطة محافظة كيلان شمال إيران اعتقال 24 شخصا يديرون صفحات إلكترونية لإثارة أعمال الشغب في المحافظة.

إقرأ المزيد
الأمن الإيراني يعلن اعتقال عناصر شبكة على صلة بالخارجية الأمريكية
الأمن الإيراني يعلن اعتقال عناصر شبكة على صلة بالخارجية الأمريكية

وأضاف العميد عزيز الله ملكي، اليوم الجمعة "أن عناصر الأمن العام وبعد رصدهم المتواصل للفضاء الإلكتروني، عثروا على عدة مواقع وصفحات تعمل على تشويش أذهان المواطنين وتحرض على العنف وأعمال الشغب والتخريب".

وأوضح أنه "بعد التنسيق مع القضاء وتحديد أماكن المتهمين، تم اعتقالهم في 9 مدن من محافظة كيلان"، مؤكدا على أن القوات الأمنية عثرت على كميات كبيرة من الآلات وأدوات ارتكاب الجريمة في أماكن اختفاء المتهمين.

المصدر: إرنا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين يوجه أعين العالم نحو الشرق الروسي.. "الاستثمار في روسيا أفضل وأكثر أمانا"