تفكيك شبكة تخريبية شمال إيران

أعلن قائد شرطة محافظة كيلان شمال إيران اعتقال 24 شخصا يديرون صفحات إلكترونية لإثارة أعمال الشغب في المحافظة.

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وأضاف العميد عزيز الله ملكي، اليوم الجمعة "أن عناصر الأمن العام وبعد رصدهم المتواصل للفضاء الإلكتروني، عثروا على عدة مواقع وصفحات تعمل على تشويش أذهان المواطنين وتحرض على العنف وأعمال الشغب والتخريب".

وأوضح أنه "بعد التنسيق مع القضاء وتحديد أماكن المتهمين، تم اعتقالهم في 9 مدن من محافظة كيلان"، مؤكدا على أن القوات الأمنية عثرت على كميات كبيرة من الآلات وأدوات ارتكاب الجريمة في أماكن اختفاء المتهمين.

المصدر: إرنا