تفكيك شبكة تخريبية شمال إيران
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w1x0
أعلن قائد شرطة محافظة كيلان شمال إيران اعتقال 24 شخصا يديرون صفحات إلكترونية لإثارة أعمال الشغب في المحافظة.
وأضاف العميد عزيز الله ملكي، اليوم الجمعة "أن عناصر الأمن العام وبعد رصدهم المتواصل للفضاء الإلكتروني، عثروا على عدة مواقع وصفحات تعمل على تشويش أذهان المواطنين وتحرض على العنف وأعمال الشغب والتخريب".
وأوضح أنه "بعد التنسيق مع القضاء وتحديد أماكن المتهمين، تم اعتقالهم في 9 مدن من محافظة كيلان"، مؤكدا على أن القوات الأمنية عثرت على كميات كبيرة من الآلات وأدوات ارتكاب الجريمة في أماكن اختفاء المتهمين.
المصدر: إرنا