الأمن الإيراني يعلن اعتقال عناصر شبكة على صلة بالخارجية الأمريكية

أعلنت الاجهزة الأمنية الإيرانية عن توجيه ضربة إلى عناصر شبكة منظمة كانت تسعى للقيام بأعمال شغب في إيران بكشفها وتوجيه ضربة لها عبر متابعة مشتركة لقوات الأمن الإيرانية لنشاطها.

و في بيان لها، قالت الأجهزة الأمنية الإيرانية إن "أعضاء الشبكة تلقوا دعما ماليا من وزارة الخارجية الأمريكية، وتم توجيههم من قبل مؤسسة بيت الحرية ومؤسسة تجنب العنف من أجل الديمقراطية، ودارتهم من قبل أحد عناصر المعارضة في الخارج".

وأوضح البيان أن الشبكة ركزت على تجنيد النساء ليلعبن دورا مهماً في أعمال الشغب، من خلال إقامة دورات تعليمية مجانية للنشطاء في مجال حقوق المرأة والمجتمع المدني خارج إيران وكذلك داخل البلاد عبر الإنترنت.

وتمت الإشارة إلى أن آخر الدورات التعليمية لهذه الشبكة أقيمت قبل نحو شهرين من قبل أحد النشطاء الإعلاميين في معهد سواز الأمني ببريطانيا، وكانوا يزمعون إقامة دورة سرية على الإنترنت خلال الشهر الحالي بهدف تجهيز النشطاء ومثيري الشغب وتقديم مخططات لهم من أجل إثارة الوضع الداخلي في البلاد.

المصدر: RT