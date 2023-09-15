بوتين: الولايات المتحدة تعتبر نفسها استثنائية وتقترف ممارسات تعلنها هي إجرامية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الولايات المتحدة تعتبر نفسها دولة استثنائية وتستخدم القنابل العنقودية بأيدي الجيش الأوكراني، رغم إعلان واشنطن نفسها أن استخدام هذا السلاح جريمة.

وأضاف بوتين خلال لقائه نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اليوم الجمعة في سوتشي: "الولايات المتحدة هي التي تستخدم الذخائر العنقودية. وفي هذه الحالة، ببساطة بأيدي الجيش الأوكراني. وهذه الدولة تعتبر أن استخدام هذه الأسلحة جريمة بحد ذاته، لكنها تسمح لنفسها بذلك".

وقال: "هذه القضية على وجه التحديد تمثل المشكلة الرئيسية في العلاقات الدولية".

وتابع: "الغالبية العظمى من الشركاء على الساحة الدولية يخوضون هذه المعركة معنا لخلق عالم متعدد الأقطاب. هذا الوضع لا يناسب أحدا تقريبا، أقول تقريبا، لأنه حتى الدول التي تعتبر حليفة للولايات المتحدة نوعا ما، غير راضية عن هذا الوضع أيضا".

تجدر الإشارة إلى أن القنابل العنقودية من الأسلحة المحرمة دوليا نظرا للأضرار التي تلحقها بالمدنيين، حيث أن كثيرا منها لا ينفجر ويستقر في الأرض كألغام قد تنفجر بعد سنوات.

المصدر: RT