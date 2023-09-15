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باتروشيف: واشنطن سترسل قوات دول "الناتو" إلى المذبحة بسهولة

أخبار العالم

باتروشيف: واشنطن سترسل قوات دول
Globallookpress MFA Russia
أمين مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف (صورة أرشيفية)
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أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف أن الولايات المتحدة سترسل قوات من دول "الناتو" الأخرى بسهولة إلى المذبحة إذا لزم الأمر، دون أن تخاطر بالجيش الأمريكي.

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جاء ذلك فيما صرح به باتروشيف في مقال بمجلة "رازفيدتشيك" الروسية، حيث أشار إلى أن التوسع المستمر لحلف "الناتو" وفر للولايات المتحدة في واقع الأمر الفرصة للاستحواذ على الدول المختلفة وحرمانها من استقلالها، وأضاف أنه منذ سنوات كان أعضاء الحلف يعلنون شفهيا عن التزامهم بالسلام، بينما يقاتلون أو يهددون بالحرب مع أي دولة لا تتفق مع السياسة الأمريكية.

وتابع: "تستخدم القوة العسكرية لحلف شمال الأطلسي للحفاظ على الهيمنة الغربية والاستعباد الاقتصادي والضغط السياسي على الدول التي لا تشكل تهديدا عسكريا للحلف. وعلى مدى سبعة عقود، أصبح أعضاء "الناتو" مشاركين في أكثر من 200 صراع عسكري حول العالم".

وأضاف باتروشيف أن جيوش "الناتو" تعد بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية جيوشا استعمارية، وإذا لزم الأمر سترسلها واشنطن إلى المذبحة بكل سهولة دون المخاطرة بحياة أفراد الشعب الأمريكي "الاستثنائيين".

المصدر: نوفوستي

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