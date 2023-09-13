ساركوزي: انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو استفزاز لروسيا يعقد حلول السلام

قال الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، إن روسيا ستعتبر انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو بمثابة استفزاز يمنع إحلال السلام.

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وأضاف ساركوزي في حديث لقناة BFMTV، أن انضمام أوكرانيا إلى الحلف لن يجلب السلام لسائر أوروبا، مشيرا إلى أنه ينبغي لأوكرانيا عقب انتهاء الصراع أن تتخذ سياسة الحياد، وأن تحصل على ضمانات أمنية من الأمم المتحدة أو المجتمع الدولي، مشددا على أن وضع الحياد بديل يسحق النقاش الموسع.

وتابع: "هل يمكننا التفكير في كيفية الخروج من هذا الصراع؟ هناك طريقتان لإنهاء الحرب: تدمير بعضنا البعض، لكنني أحذركم: لن نكون قادرين على تدمير القوة النووية الثانية في العالم، وسوف نغرق في حرب عالمية، أو نلجأ للحل الثاني وهو المفاوضات الدبلوماسية".

وأشار إلى أن "الغرض من هذه الحرب هو تغيير الحكومة في روسيا، وأن الذين يقولون إن التفاوض مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستحيل هم كقاعدة عامة من الشخصيات التي لم تلتق به أبدا".

وأكد "أن روسيا وأوروبا يجب أن تعملا معا، نحن جيران، وهذا هو الفرق بيننا وبين الولايات المتحدة".

وأردف قائلا: "أرادت الولايات المتحدة أن تنضم تركيا إلى الاتحاد الأوروبي لأنها حليفتها، بينما تريد انضمام أوكرانيا لأنه كلما زاد عدد دول أوروبا الشرقية في الاتحاد الأوروبي، كثر اعتمادها على الولايات المتحدة التي تريد أن تبقى أوروبا تحت سيطرتها، وبينما أريد أن تكون أوروبا مستقلة".

واختتم بالقول: إن إيمانويل ماكرون لديه "حدس جيد" من حيث رغبته في الحفاظ على حوار مع بوتين.

المصدر: RT + نوفوستي