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إدراج كيم على قائمة موقع "ميروتفوريتس" الأوكراني والخارجية الروسية تعلق

أخبار العالم

إدراج كيم على قائمة موقع
AP
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
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أدرج اسم الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، على قائمة موقع "ميروتفوريتس" الأوكراني الذي ينشر البيانات الشخصية للأشخاص الذين يعتبرهم أعداء لأوكرانيا.

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وذكر الموقع أن سبب إدراج كيم جونغ أون "اعتداؤه على سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها ودعمه لروسيا".

ونشر الموقع بيانات شخصية للزعيم الكوري الشمالي، مضيفا أنه يخضع للعقوبات من مختلف دول العالم.

من جهته وصف نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين إدراج كيم على موقع "ميروتفوريتس" بأنه استفزاز جديد من نظام كييف ومحاولة لتخويف الجميع.

وقال: "هذا استفزاز جديد من نظام كييف ومحاولة لتخويفنا جميعا، لكن هذه المحاولات غير مجدية، ككل شيء يفعله موقع "ميروتفوريتس" وممثلو نظام كييف الذين يقفون وراءه".

وموقع "ميروتفوريتس" مشهور بمنشوراته التي ينشر فيها بيانات شخصية للصحفيين والمقاتلين من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وللمواطنين الأوكرانيين، الذين يصفهم بـ"الخونة".

المصدر: تاس

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