الخارجية الروسية: نأمل برد أممي حول إدراج أوكرانيا بيانات أطفال دونباس في موقع "ميروتفوريتس"

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو تأمل بأن ترد الأمم المتحدة على المعلومات بشأن إدراج أسماء 327 طفلا من دونباس في موقع "ميروتفوريتس" الأوكراني.

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وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: "اكتشفت منظمات غير حكومية روسية أنه تم في موقع "ميروتفوريتس" الأوكراني نشر بيانات شخصية لـ 327 طفلا على الأقل. هل تفهمون أن هذا هو التهديد الحقيقي لحياتهم؟ وتم تسليم هذه المعلومات أيضا للأمين العام للأمم المتحدة".

وأضافت أن روسيا تأمل بأن ترد الأمم المتحدة على دعوتها للاهتمام بهذه المعلومات.

ويعد موقع "ميروتفوريتس" مشهورا بمنشوراته الفاضحة التي ينشر فيها بيانات شخصية للصحفيين والمقاتلين من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وللمواطنين الأوكرانيين الآخرين، الذين يصفهم بـ "الخائنين".

وفي ربيع عام 2016 نشر هذا الموقع قوائم بأسماء الصحفيين بمن فيهم الأجانب الذين حصلوا على تراخيص العمل الصحفي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وذلك مع التفاصيل حول أساليب الاتصال بهم، وبعد ذلك تلقى بعضهم تهديدات. ووصفت ممثلة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا آنذاك، دونيا مياتوفيتش، هذه المنشورات بأنها "خطوة تثير قلقا قد يعرض للخطر أمن الصحفيين".

المصدر: نوفوستي