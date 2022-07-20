الأمم المتحدة تؤكد تلقيها رسالة موسكو للضغط على كييف لإغلاق "صانع السلام"

أكد فرحان حق، المتحدث باسم الأمم المتحدة، تلقي المنظمة رسالة من روسيا تطالب فيها بدفع كييف لإغلاق موقع "صانع السلام"، الذي يدوّن فيه النازيون بيانات "المطلوبين من مؤيدي روسيا".

وقال حق: "يمكنني فقط تأكيد استلام الرسالة"، رافضا الإدلاء بتعليقات أخرى.

وفي وقت سابق، أشار دميتري بوليانسكي، نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، إلى أن قاعدة بيانات الموقع تحتوي على بيانات 327 قاصرا.

ويضم موقع "ميروتفوريتس" الذي تأسس عام 2014، قاعدة مفتوحة للبيانات الشخصية لمؤيدي روسيا في أوكرانيا، تم جمعها بشكل غير قانوني عبر القرصنة والتصيد الاحتيالي وأدوات الاستخبارات من مصادر مفتوحة ونشرها دون موافقة الأشخاص المنشورة بياناتهم، والذين يصفهم الموقع بالانفصاليين أو "عملاء الكرملين".

وفي أكتوبر 2021، توجهت فاينا سافينكوفا البالغة من العمر 12 عاما إلى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بطلب إغلاق موقع "صانع السلام" بعد تدوين بياناتها فيه، إثر توجيهها رسالة للأمم المتحدة طالبت فيها بوقف قصف كييف للمدنيين في دونباس شرق أوكرانيا، وإبرام السلام مع روسيا.

واكتسب الموقع شهرة على نطاق واسع بعد مقتل الصحفيين الأوكرانيين أوليغ بوزينا وأوليغ كالاشنيكوفالمواليين لروسيا، واللذين نشر الموقع بياناتهما الشخصية.

ويحظى الموقع منذ تأسيسه بدعم وزارة الداخلية الأوكرانية، وجهاز الأمن والتنظيمات النازية الناشطة بشكل شرعي في أوكرانيا.

المصدر: RT