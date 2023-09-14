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بايدن يكشف تفاصيل محادثة مع بوتين

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بايدن يكشف تفاصيل محادثة مع بوتين
Globallookpress White House
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تذكر الرئيس الأمريكي جو بايدن لقاءه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جنيف في 2021، حيث قال له إن الصين "لا تحترم روسيا كثيرا"، حسب رأيه.

وأشار بايدن في كلمة له، يوم الخميس، إلى أنه تحدث مع الرئيس الروسي آنذاك عن الاستقرار الاستراتيجي.

وقال بايدن إن بوتين لم يرغب في مناقشة هذا الموضوع لأن الولايات المتحدة تتوقع من روسيا أن تجلب الصين إلى هذه المفاوضات.

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وأضاف بايدن أنه قال لبوتين آنذاك: "قلت إنني لا أتوقع منك أن تجلب الصين، ولديكم مشاكل كثيرة، وإن الصين لا تحترمكم كثيرا".

وحسب قول بايدن، فإنه لم يسأل الرئيس الروسي إلا عن روسيا ذاتها.

يذكر أن لقاء القمة الثنائي الوحيد بين بوتين وبايدن عقد في 16 يونيو 2021 في جنيف. والتقى الرئيسان كذلك عدة مرات على هامش فعاليات متعددة الأطراف وعبر تقنية الفيديو.

المصدر: نوفوستي

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