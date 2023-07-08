بايدن يكشف عن "ملاحظة" أبلغها لنظيره الصيني بعد لقاء الأخير مع بوتين

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه نصح نظيره الصيني، شي جين بينغ، بـ"توخي الحذر" بعد زيارته لموسكو، زاعما أن الصين تعتمد على الاستثمارات الغربية.

ونقلت "رويترز" عن الرئيس الأمريكي قوله "قلت: هذا ليس تهديدا، بل إنها ملاحظة".

وأضاف أن 600 شركة أمريكية غادرت روسيا منذ بداية الصراع في أوكرانيا، فيما زعم أن "الاقتصاد الصيني يعتمد اليوم على الغرب أكثر من اعتماده على الاقتصاد الروسي".

وزار شي جين بينغ روسيا من 20 إلى 22 مارس الماضي، حيث كانت هذه أول رحلة له إلى الخارج بعد إعادة انتخابه لولاية ثالثة، كرئيس لجمهورية الصين الشعبية.

وناقش قادة الصين وروسيا قضايا تعزيز التعاون بين البلدين وتطويره، كما وقع الجانبان، عقب الزيارة، بيانا مشتركا حول المجالات الرئيسية للتعاون الاقتصادي الروسي الصيني إلى غاية 2030.

المصدر: وكالات