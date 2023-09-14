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كييف توعز إلى العائلات الخروج مع الأطفال من مناطق بمقاطعة خيرسون

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كييف توعز إلى العائلات الخروج مع الأطفال من مناطق بمقاطعة خيرسون
Gettyimages.ru
صورة تعبيرية
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أعلنت سلطات كييف في الجزء الذي تسيطر عليه من مقاطعة خيرسون، عملية الإجلاء الإلزامي للعائلات التي لديها أطفال، وذلك في العديد من المناطق السكنية التابعة للمقاطعة.

وتفرض سلطات كييف هذا الإجلاء من العديد من مناطق مقاطعة خيرسون وهي: نيكولايفكا، وزولوتايا بالكا، وكراسني ماياك وغيرها، وذلك بحسب ما كتبته وسائل إعلام أوكرانية محلية.

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يُشار إلى أن وزارة الدفاع الروسية نشرت يوم السبت الماضي تقريرا لخصت فيه حصاد عمليات قواتها وخسائر الجيش الأوكراني خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الدفاع الروسية: "في الفترة من 2 سبتمبر إلى 9 سبتمبر نفذت القوات الروسية 6 ضربات مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى تطلق من الجو والبحر وكذلك بطائرات بدون طيار، على مواقع تابعة للاستطلاع اللاسلكي التقني الأوكراني، والبنية التحتية للموانئ وإنتاج القوارب المسيرة، ومستودعات لتخزين الذخيرة والأسلحة الغربية والوقود، فضلا عن قواعد تدريب المجموعات التخريبية الأوكرانية والإرهابيين مما يسمى "فيلق المتطوعين الروسي".

وتابع التقرير أنه "إضافة إلى ذلك، ونتيجة للضربات، تم تعطيل عمل أنظمة الاستطلاع الراديوي الاستراتيجية، والخدمات اللوجستية لقوات العدو العاملة على محوري خيرسون وزابوروجيه.

وأكد التقرير: "مقتل ما يصل إلى 355 عسكريا أوكرانيا على محور خيرسون".

المصدر: RT

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