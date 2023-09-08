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الدفاع الجوي الروسي يسقط  طائرتين بدون طيار أوكرانيتين قرب مركز اقتراع في خيرسون

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الدفاع الجوي الروسي يسقط  طائرتين بدون طيار أوكرانيتين قرب مركز اقتراع في خيرسون
Sputnik
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قالت رئيسة لجنة الانتخابات بمقاطعة خيرسون مارينا زاخاروفا، للصحفيين اليوم الجمعة، إن الدفاع الجوي الروسي دمر مسيرتين جويتين أوكرانيتين قرب مركز اقتراع في سكادوفسك.

وأضافت: "في منطقة بلدية سكادوفسكي، تمكنت وسائط الدفاع الجوي الروسية من اعتراض وإسقاط  طائرتين بدون طيار معاديتين على مقربة من مراكز الاقتراع. ولو إصابت هذه الدرونات المعادية أهدافها، كان سيسفر عن ذلك دمار ووقوع ضحايا".

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تشهد مراكز الاقتراع في مقاطعة خيرسون، في 8 سبتمبر- اليوم الأول للتصويت، انتخابات البرلمان الإقليمي وانتخاب نواب المجالس المحلية.

اليوم الجمعة، فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين ليدلوا بأصواتهم في انتخابات على مختلف المستويات في أكثر من 80 منطقة روسية بينها 4 مناطق جديدة انضمت إلى روسيا في سبتمبر 2022.

المصدر: نوفوستي

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