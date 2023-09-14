تركيا تفرج عن إسرائيلي بعد شهر من الاعتقال بتهمة تهريب الآثار

أفرجت السلطات التركية عن إسرائيلي محتجز منذ أكثر من شهر للاشتباه في سرقته قطعة أثرية.

وتم القبض على الرجل، وهو من سكان عكا، في أغسطس بعد أن عثر مسؤولو المطار في أنطاليا على جرس زخرفي في حقيبته، واتهموه بمحاولة تهريب قطعة أثرية خارج البلاد.

وفي دفاعه، أظهر الرجل إيصالا لشرائه السلعة بقيمة 100 دولار من السوق المحلية، وقال إنه كان لديه انطباع بأن "الجرس" يتم تصنيعه بكميات كبيرة.

אחרי יותר מחודש בכלא בטורקיה: שוחרר הישראלי שנעצר בגלל פעמון שרכשhttps://t.co/2N5QOaeKu6pic.twitter.com/8DNKerMYGi — ynet עדכוני (@ynetalerts) September 14, 2023

وفي إطار الجهود المبذولة لتأمين إطلاق سراحه، قدمت عائلته أيضا لقطات كاميرا أمنية له وهو يشتري الجرس أثناء إجازته مع زوجته وأطفاله.

وبموجب شروط إطلاق سراحه، سمح للرجل بالعودة إلى إسرائيل اليوم الخميس، لكنه منع من دخول تركيا مرة أخرى.

وقال محاميه، نير ياسلوفيتز، في بيان: "أنا سعيد لأن المهمة اكتملت وموكلي في طريقه إلى إسرائيل"، وشكر الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ ووزارة الخارجية على المساعدة في الضغط من أجل إطلاق سراح الرجل.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"