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الاتحاد الأوروبي يهدد بإجراءات ضد بيونغ يانغ في حال "ساعدت موسكو عسكريا"

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الاتحاد الأوروبي يهدد بإجراءات ضد بيونغ يانغ في حال
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قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية بيتر ستانو، إن الاتحاد سيتخذ إجراءات ضد كوريا الشمالية في حال ساعدت روسيا عسكريا.

وأضاف في تصريحات صحفية: "تقديم أي مساعدة من كوريا الشمالية لروسيا لن يمر دون عواقب. سيتم الرد بالإجراءات المناسبة".

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وبحسب ستانو، فإن الاتحاد الأوروبي لا يدين العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فحسب، بل يدين أيضا كل من يدعم موسكو.

وأضاف: "ندعو كوريا الشمالية إلى عدم تقديم أي دعم لروسيا".

وكان زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قد أكد خلال محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته أمس لروسيا، أن العلاقات مع روسيا تتصدر أولويات بلاده، وأعرب عن استعداد بيونغ يانغ لبناء علاقات استراتيجية بين البلدين لتحقيق العدالة الدولية.

المصدر: تاس

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