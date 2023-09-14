إطلاق سراح مسؤول فرنسي محتجز في النيجر

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية إطلاق سراح المواطن الفرنسي المحتجز في النيجر ستيفان جوليان، الذي يعمل ممثلا لمصالح المغتربين الفرنسيين لدى السفارة الفرنسية.

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وقالت الخارجية الفرنسية في بيان لها أمس الأربعاء: "ترحب فرنسا بالإفراج عن السيد ستيفان جوليان، ممثل مصالح المغتربين الفرنسيين في الخارج، الذي كان محتجزا في النيجر".

ومنذ يومين، دعت الوزارة إلى الإفراج الفوري عن المواطن الفرنسي الذي احتجز لدى نيامي في 8 سبتمبر، وهو رجل أعمال مقيم في البلاد منذ فترة طويلة.

وقالت: "فرنسا تطالب بالإفراج الفوري عنه"، مشيرة إلى أن السفارة الفرنسية في نيامي تعمل على ضمان حصوله على الحماية القنصلية منذ يوم اعتقاله.

وينتشر حاليا 1500 جندي فرنسي في النيجر و1000 جندي في تشاد، بعد أن اضطروا للانسحاب من بوركينا فاسو ومالي عقب تغيير السلطة في هذين البلدين.

وفي وقت سابق، أمرت محكمة في النيجر بطرد السفير الفرنسي لدى البلاد، سيلفان إيتي، بناء على التماس مقدم من المجلس العسكري الحاكم وتأييدًا لقرار له بهذا الخصوص.

وحتى الآن، ترفض السلطات الفرنسية طلبات انسحاب قواتها ودبلوماسييها من النيجر، معتبرة أن المجلس العسكري الحاكم حاليا "سلطة غير شرعية".

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فيما يتهم المجلس العسكري في النيجر فرنسا بنشر قوات في بعض دول غرب أفريقيا للقيام بالتدخل العسكري في البلاد.

وكان عسكريون في جيش النيجر أعلنوا يوم 27 يوليو الماضي عزل رئيس البلاد محمد بازوم واحتجازه في مقر إقامته، وإغلاق الحدود، وفرض حظر التجول في البلاد، وقالوا إنهم تحركوا لوضع حد لتدهور الوضع الاقتصادي والأمني في النيجر.

من جانبها، فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" عقوبات على النيجر، ولوحت بإمكانية التدخل عسكريا لإعادة بازوم إلى منصبه، كما لقي الحراك العسكري في النيجر إدانات من جانب الدول الغربية وعلى رأسها فرنسا والولايات المتحدة.

وحذر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، من تداعيات تدخل "إيكواس" عسكريا في النيجر، وقال إن أي تدخل عسكري سيقضي على آلاف الأشخاص.

المصدر: RT