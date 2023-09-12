أزمة جديدة بين نيامي وباريس.. تفاصيل اعتقال المسؤول الفرنسي ستيفان جوليان في النيجر (صورة)

فصل جديد من التصعيد بين النيجر وفرنسا بعد أن اعتقلت سلطات نيامي مسؤولا فرنسيا دعت باريس إلى الإفراج الفوري عنه.

و‏اعتقلت السلطات في النيجر المسؤول الفرنسي ورئيس شركة "SDI Niger"، ستيفان جوليان وهي شركة نقل في منطقة النيجر والساحل، حيث ذكر مراسل RT أنه متورط في أعمال فساد عطفا على لقاءات مزعزعة للاستقرار في النيجر.

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وذكر المراسل أن ستيفان جوليان متواجد الآن في السجن المدني في العاصمة نيامي.

وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، الثلاثاء، اعتقال مسؤول فرنسي في النيجر ودعت المجلس العسكري الحاكم في البلاد إلى إطلاق سراحه فورا.

وقالت الوزارة في بيان إن ستيفان جوليان مستشار الفرنسيين في الخارج وهو منصب غير دبلوماسي منتخب، قد اعتقل يوم الجمعة الماضي.

‏ومنذ عام 2012، أصبح جوليان مستشارا منتخبا للفرنسيين المقيمين في الخارج لدائرة النيجر، وهو من الفرنسيين القلائل الذين فضلوا البقاء في النيجر بعد قرار السلطات الفرنسية إجلاء مواطنيها المقيمين في البلاد بعد التطورات التي شهدتها نيامي في 26 يوليو 2023.

‏وأوضح مراسلنا أن السلطات في النيجر تؤكد أنها لم تحتجز ستيفان جوليان نتيجة التوترات بين البلدين، لكن لأسباب بعيدة عن الخلاف مع باريس، مشيرة إلى أنه سيتم معاملته على هذا الأساس.

وأفاد بأن السلطات في النيجر لم تعر أي اهتمام لدعوة باريس الإفراج عنه، مؤكدة أنها ستواصل احتجاز ستيفان جوليان حتى نهاية التحقيقات.

إلى ذلك، قال المراسل إن ما بين 30 إلى 50 شركة فرنسية تعمل في النيجر ولها الأفضلية في العقود بفضل "الفساد" ونفوذ باريس في دهاليز الحكم في النيجر، مبينا أن تلك الأموال ترسل إلى فرنسا كتهريب لرؤوس الأموال بالمليارات.

المصدر: RT