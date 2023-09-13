سماع دوي انفجارات في عدد من المناطق الأوكرانية

أفادت وسائل إعلام أوكرانية بسماع دوي انفجارات في عدد من المناطق المتفرقة، حيث تم تشغيل صافرات الإنذار.

وحسب التقارير الإعلامية الأوكرانية، فقد سمع دوي الانفجارات في مدينة دنيبر بوسط البلاد، وكذلك على أطراف مدينة كريفوي روغ.

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كما أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية بوقوع انفجارات في مدينة خيرسون التي تسيطر عليها أوكرانيا.

وفي وقت سابق تم تشغيل صفارات الإنذار في مقاطعات نيكولاييف وخاركوف ودنيبروبتروفسك، إضافة إلى مناطق مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون تحت السيطرة الأوكرانية، حسب بيانات الخارطة الألكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.

المصدر: وكالات