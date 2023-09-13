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الجيش الإسرائيلي يكشف حقيقة الجسم المنفجر على حدود قطاع غزة (فيديو)

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الجيش الإسرائيلي يكشف حقيقة الجسم المنفجر على حدود قطاع غزة (فيديو)
Globallookpress
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قال الجيش الإسرائيلي إن قواته انتشرت ميدانيا للتعامل مع ما وصفها "أعمال شغب عنيفة"، مشيرا إلى أن الساعات الأخيرة شهدت ذلك "بمشاركة مئات الفلسطينين قرب السياج الأمني شمال قطاع غزة".

وذكر بيان للجيش الإسرائيلي أنه جرت في الساعات الأخيرة أعمال شغب عنيفة "بمشاركة مئات المشاغبين الفلسطينين بالقرب من السياج الأمني شمال قطاع غزة".

ولفت البيان إلى أنه "تم رصد عدة حوادث لتفعيل عبوات ناسفة وإلقاء قنابل يدوية".

وأضاف: "قبل ساعة تقريبا تم رصد محاولة لتفعيل عبوة ناسفة نحو قواتنا حيث انفجرت العبوة داخل قطاع غزة وأدت إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص الذين كانوا بالقرب منها".

واختتم بيانه: "لم تقع إصابات في صفوف قواتنا".

المصدر: RT

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