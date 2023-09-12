بالفيديو.. فصائل المقاومة الفلسطينية تجري مناورة عسكرية في قطاع غزة

أطلقت صباح اليوم الثلاثاء، صواريخ من قطاع غزة تجاه البحر ضمن مناورة "الركن الشديد 4" العسكرية التي تجريها الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية.

وتأتي هذه المناورة لفصائل المقاومة، بالتزامن مع ذكرى الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة.

وسمعت في أنحاء قطاع غزة أصوات انفجارات ناتجة عن أعمال تدريب تجريها المقاومة الفلسطينية، وصواريخ تطلقها نحو بحر غزة.

وقالت وزارة الداخلية في غزة إن الفصائل ستنفذ، مناورة مشتركة في محافظات القطاع، مشيرة إلى أنها ستستمر لأربع ساعات بدءا من الساعة الـ7:00 صباحا.

وأوضحت أنه "سيتم إغلاق البحر أمام الصيادين والمصطافين بصورة جزئية عبر شارع الرشيد، خلال فترة المناورة في المنطقة الواقعة من نقطة الشرطة البحرية عند شاطئ دير البلح حتى ميناء خان يونس جنوبا".

يشار إلى أن مناورة "الركن الشديد" تجري للمرة الرابعة بين فصائل الغرفة المشتركة في قطاع غزة، وقد أجريت سابقا في شهر ديسمبر 2022، وقبل ذلك في ديسمبر 2021.

المصدر: RT + "عرب 48"