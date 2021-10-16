الجيش الإسرائيلي يعتقل فلسطينيين فجرا عبوة ناسفة بالسياج الأمني في جنوب قطاع غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتقال مواطنين فلسطينيين حاولا اختراق السياج في جنوب قطاع غزة من خلال زرع عبوة ناسفة في المنطقة.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: "رصدت استطلاعات جيش الدفاع مساء اليوم مشتبه بهما يحاولان اجتياز منطقة العائق الأمني في جنوب قطاع غزة، حيث قاما بوضع عبوة ناسفة بدائية انفجرت بعد وقت قصير".
وأضاف: "قوات الجيش هرعت الى المكان واعتقلت المشتبه فيهما ونقلتهما للتحقيق لدى قوات الأمن".
رصدت استطلاعات جيش الدفاع مساء اليوم مشتبه بهما يحاولان اجتياز منطقة العائق الأمني في جنوب قطاع #غزة حيث قاما بوضع عبوة ناسفة بدائية انفجرت بعد وقت قصير. قوات الجيش هرعت الى المكان واعتقلت المشتبه فيهما ونقلتهما للتحقيق لدى قوات الأمن— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 15, 2021
المصدر: RT
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