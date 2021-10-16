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الجيش الإسرائيلي يعتقل فلسطينيين فجرا عبوة ناسفة بالسياج الأمني في جنوب قطاع غزة

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الجيش الإسرائيلي يعتقل فلسطينيين فجرا عبوة ناسفة بالسياج الأمني في جنوب قطاع غزة
Reuters MOHAMAD TOROKMAN
جندي إسرائيلي
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أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتقال مواطنين فلسطينيين حاولا اختراق السياج في جنوب قطاع غزة من خلال زرع عبوة ناسفة في المنطقة.

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: "رصدت استطلاعات جيش الدفاع مساء اليوم مشتبه بهما يحاولان اجتياز منطقة العائق الأمني في جنوب قطاع غزة، حيث قاما بوضع عبوة ناسفة بدائية انفجرت بعد وقت قصير".

وأضاف: "قوات الجيش هرعت الى المكان واعتقلت المشتبه فيهما ونقلتهما للتحقيق لدى قوات الأمن".

المصدر: RT

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