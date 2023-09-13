قتلى ومصابون جراء انفجار جسم مجهول خلال محاولات الجيش الإسرائيلي قمع مظاهرة على حدود غزة

قتل 4 فلسطينيين وأصيب 19 آخرون في انفجار عبوة ناسفة خلال المواجهات التي اندلعت بين الشبان الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء قرب موقع ملكة الغسرائيلي شرقي قطاع غزة.

فيما أفادت وسائل إعلام فلسطينية بإصابة عدد من الشبان الفلسطينيين نتيجة انفجار جسم مشبوه خلال المواجهات، دون تحديد ماهية هذا الجسم.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن عددا من المصابين في حالة حرجة، ما ينذر بوقوع مزيد من الشهداء، نقلوا على مجمع الشفاء الطبي.

وأفادت مصادر محلية بأن من بين القتلى براء وائل الزرد نجل القيادي في حركة حماس وائل الزرد، وأحمد عز الدين الجعبري وناصر رامي نوفل ومحمد عمر قدوم.

وفي التفاصيل أصيب 19 شخصا إصابات متفاوتة ما بين الرصاص والاختناق بالغاز خلال محاول الجيش الإسرائيلي قمع المتظاهرين خلال فعالية أقامتها فصائل المقاومة في الذكرى الـ 18 للانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة.

واندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلي مساء اليوم، قرب موقع "ملكة" العسكري الإسرائيلي، أطلق خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز السام تجاه الشبان الفلسطينيين.

وأفادت مصادر محلية بأن مئات الشبان تظاهروا اليوم قرب السياج الحدودي الفاصل "نصرة للأسرى الفلسطينيين ورفضا للاعتداءات الإسرائيلية في السجون والممارسات الإسرائيلية بحق الأسرى، وتنديدا بالحصار المفروض على القطاع".

المصدر: RT + وسائل إعلام فلسطينية