سيناتورة أمريكية تكشف عن حجم ثروة وزير الدفاع الأمريكي وتقترح تخفيض راتبه إلى دولار واحد

اقترحت عضو الكونغرس الأمريكي، مارغوري تايلور غرين، خفض راتب وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إلى دولار واحد لأنه غير قادر على القيام بعمله، حسب تعبيرها.

وكتبت على منصة "إكس" (تويتر سابقا) أن "أوستن فشل في منصب وزير الدفاع وعرّض الأمن القومي الأمريكي للخطر. وعلى رأس البنتاغون، يحصل أوستن على أكثر من 220 ألف دولار سنويا، وقدرت "فوربس" إجمالي ثروته بـ7 ملايين دولار، جمع معظمها أثناء خدمته في مجالس إدارة شركات الدفاع".

المصدر: نوفوستي