غوتيريش سيبحث اتفاق الحبوب مع لافروف وزيلينسكي وأردوغان

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عزمه بحث اتفاق الحبوب مع وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال غوتيريش: "سأعقد الأسبوع المقبل اجتماعات مع الرئيس زيلينسكي والرئيس أردوغان والوزير لافروف، ومن الواضح أن هذه القضية ستكون موضوع مناقشاتنا".

إقرأ المزيد

وسيعقد أسبوع الأمم المتحدة رفيع المستوى في الفترة من 19 إلى 26 سبتمبر. ويرأس الوفد الروسي لافروف.

وانتهت صلاحية صفقة الحبوب في 18 يوليو الماضي، وأبلغت روسيا كلا من تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة معارضتها تمديد الصفقة بشكلها الحالي.

وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن روسيا وافقت على المشاركة في صفقة الحبوب، وجددتها 3 مرات بعد وعود غربية بالوفاء بعدد من الالتزامات طلبتها روسيا، ولم ينفذ أي منها.

المصدر: RT