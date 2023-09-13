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بالفيديو.. بينس يتعرض لموقف محرج خلال جولته الانتخابية

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بالفيديو.. بينس يتعرض لموقف محرج خلال جولته الانتخابية
AFP
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تعرض المرشح الرئاسي للانتخابات الأمريكية 2024، مايك بينس لموقف محرج، خلال إحدى الحملات الانتخابية، بعد أن صرخ رجل في وجهه، داعيا إلى طره من البلاد.

وخلال جولة له في ولاية أيوا، اعترض أحد المواطنين بينس، وصرخ في وجهه قائلا: "اخرج من بلدنا، ومن آيوا".

وقد أثار رد بينس ضحك الحاضرين، حيث قال: "سأضعه في خانة ربما".

ولا يحظى نائب الرئيس السابق دونالد ترامب بشعبية لدى الديمقراطيين لتمكينه سياسات رئيسه المثيرة للانقسام، في حين انتقد أنصار ترامب بينس لاختياره الديمقراطية على حساب مطالب ترامب بإلغاء نتيجة انتخابات 2020.

وقد تم انتقاده أيضا باعتباره "أحد أكثر السياسيين المناهضين لمجتمع المثليين".

ويحتل بينس حاليا المركز الخامس في السباق ليصبح مرشح الحزب الجمهوري، فيما يحتل ترامب المركز الأول، وجاء حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي، والسفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي في المركز الثاني والثالث والرابع على التوالي.

المصدر: HuffPost

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