بالفيديو.. بينس يتعرض لموقف محرج خلال جولته الانتخابية

تعرض المرشح الرئاسي للانتخابات الأمريكية 2024، مايك بينس لموقف محرج، خلال إحدى الحملات الانتخابية، بعد أن صرخ رجل في وجهه، داعيا إلى طره من البلاد.

وخلال جولة له في ولاية أيوا، اعترض أحد المواطنين بينس، وصرخ في وجهه قائلا: "اخرج من بلدنا، ومن آيوا".

وقد أثار رد بينس ضحك الحاضرين، حيث قال: "سأضعه في خانة ربما".

WATCH: “Get the f*** out of our country and the f*** out of Iowa,” a local heckled Mike Pence at a campaign stop in Decorah, Iowa.



Pence responded: “I’m going to put him down as a ‘maybe.’” pic.twitter.com/bxGWYenKxS — Meet the Press (@MeetThePress) September 12, 2023

ولا يحظى نائب الرئيس السابق دونالد ترامب بشعبية لدى الديمقراطيين لتمكينه سياسات رئيسه المثيرة للانقسام، في حين انتقد أنصار ترامب بينس لاختياره الديمقراطية على حساب مطالب ترامب بإلغاء نتيجة انتخابات 2020.

وقد تم انتقاده أيضا باعتباره "أحد أكثر السياسيين المناهضين لمجتمع المثليين".

ويحتل بينس حاليا المركز الخامس في السباق ليصبح مرشح الحزب الجمهوري، فيما يحتل ترامب المركز الأول، وجاء حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي، والسفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي في المركز الثاني والثالث والرابع على التوالي.

المصدر: HuffPost