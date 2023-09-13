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زاخاروفا: محادثات لافروف ووانغ يي ستجري في موسكو في 18 سبتمبر

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زاخاروفا: محادثات لافروف ووانغ يي ستجري في موسكو في 18 سبتمبر
Sputnik
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيجري محادثات مع نظيره الصيني وانغ يي في 18 سبتمبر الجاري في موسكو.

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وقالت زاخاروفا، اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحفي في إطار منتدى الشرق الاقتصادي المنعقد في مدينة فلاديفوستوك بالشرق الأقصى الروسي: "ستعقد في موسكو في 18 سبتمبر الجاري محادثات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الصيني وانغ يي. وسيتم هناك تبادل لوجهات النظر بشأن مسألة التسوية الأوكرانية، بالإضافة إلى ضمان الاستقرار والأمن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

كما أفادت بأن وزير خارجية ميانمار ... سيقوم بزيارة إلى روسيا في الفترة ما بين 13 و15 سبتمبر الجاري، وسيجري محادثات مع لافروف في 14 سبتمبر الجاري.

المصدر: نوفوستي

 

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